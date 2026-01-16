Auto Ue non apre ma non esclude nuovo fronte con Cina su ibride

La Commissione europea attualmente non avvia formalmente un nuovo procedimento nei confronti della Cina riguardo alle auto ibride. La discussione si concentra principalmente sulle questioni legate all’importazione di veicoli elettrici, con l’obiettivo di trovare un’intesa negoziale. La situazione resta sotto osservazione, senza ulteriori azioni ufficiali in questa fase.

Roma, 16 gen. (askanews) – La Commissione europea non sta aprendo – per ora – un nuovo fronte di contesa con la Cina sulle auto ibride, oltre a quello che ha già in corso sull’importazione di auto elettriche su cui si sta cercando una soluzione negoziale. E dall’articolata risposta che un portavoce dell’esecutivo comunitario ha fornito su questo tema, si potrebbe ipotizzare che il capitolo ibride possa inserirsi proprio nella trattativa in corso. “Le auto ibride non erano comprese nell’indagine iniziale anti sovvenzioni sulle auto elettriche a batteria cinesi importate nell’Ue, e nessuna indagine sulle esportazioni di veicoli ibridi dalla Cina è attualmente in corso”, ha precisato oggi a Bruxelles il portavoce per il Commercio della Commissione europea, Olof Gill, durante il briefing quotidiano dell’Esecutivo comunitario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

