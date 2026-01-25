Paura in centro a Roma chiesa evacuata per un incendio durante la messa | a fuoco il presepe

Nel centro di Roma, durante la messa domenicale, una chiesa è stata evacuata a causa di un incendio che ha interessato il presepe all’interno. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza i presenti e domare le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incendio e i danni subiti.

Paura in una chiesa in centro a Roma dove i vigili del fuoco hanno evacuato i fedeli che si trovavano alla messa della domenica.

