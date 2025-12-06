Sestriere incendio nella notte al Gran Hotel Principi di Piemonte | struttura evacuata nessun ferito

Un incendio si è sviluppato nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, intorno alle 2.30 circa, tra il sesto e il settimo piano del Gran Hotel Principi di Piemonte di via Sauze 3, a Sestriere. I primi ad avvertire il forte e improvviso odore di fumo, nel cuore della notte, sono stati gli ospiti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

