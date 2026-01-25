Scoppia un incendio in un negozio di bici elettriche a Milano | soccorse 22 persone 4 ricoverate

Da fanpage.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata del 25 gennaio, un incendio si è sviluppato in un negozio di biciclette elettriche nella zona Certosa di Milano. L’incendio ha coinvolto il locale, portando al soccorso di 22 persone e al ricovero di quattro di esse. Le autorità sono intervenute prontamente per contenere il rogo e gestire la situazione, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Un incendio è scoppiato nella mattinata del 25 gennaio in un negozio di biciclette in zona Certosa a Milano. Il palazzo è stato evacuato, 22 persone sono state medicate e 4 di loro ricoverate in ospedale. Tra queste, anche 2 minori.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Milano, incendio in un negozio di bici elettriche: evacuato un intero edificioA Milano, nella tarda mattinata, si è verificato un incendio in un negozio di biciclette elettriche in via Plana.

Milano, incendio in un negozio di bici in piazza FirenzeUn incendio si è sviluppato in un negozio di biciclette in piazza Firenze a Milano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Ruvo di Puglia, scoppia un incendio in un appartamento: una persona ustionata FOTO; Scoppia un incendio in ospedale a Milano: scatta l'evacuazione; Scoppia un incendio in un appartamento; Prati, paura nel palazzo: scoppia un incendio nell'ascensore.

scoppia un incendio inScoppia un incendio in un negozio di bici elettriche a Milano: soccorse 22 persone, 4 ricoverateUn incendio è scoppiato nella mattinata del 25 gennaio in un negozio di biciclette in zona Certosa a Milano. Il palazzo è stato evacuato, 22 persone sono state medicate e 4 di loro ricoverate in ... fanpage.it

scoppia un incendio inScoppia un incendio in un garage di Trento: intossicate tre persone, altre 20 sono state evacuate dal palazzoTre persone sono rimaste intossicate e altre venti sono state evacuate a causa di un incendio scoppiato in un garage di Trento ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.