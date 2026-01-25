Scoppia un incendio in un negozio di bici elettriche a Milano | soccorse 22 persone 4 ricoverate

Nella mattinata del 25 gennaio, un incendio si è sviluppato in un negozio di biciclette elettriche nella zona Certosa di Milano. L’incendio ha coinvolto il locale, portando al soccorso di 22 persone e al ricovero di quattro di esse. Le autorità sono intervenute prontamente per contenere il rogo e gestire la situazione, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Un incendio è scoppiato nella mattinata del 25 gennaio in un negozio di biciclette in zona Certosa a Milano. Il palazzo è stato evacuato, 22 persone sono state medicate e 4 di loro ricoverate in ospedale. Tra queste, anche 2 minori.

