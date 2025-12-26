Quasi 9 mila multe sulla Ztl di via delle Nazioni Spadoni LpRa | Proventi da oltre 700 mila euro da destinare a Marina
La destinazione delle risorse derivanti dalle sanzioni stradali legate alla Ztl di via delle Nazioni, a Marina di Ravenna, finisce al centro del dibattito politico. A intervenire è il consigliere comunale Gianfranco Spadoni, che chiede con forza che gli introiti vengano reinvestiti nel territorio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Ztl in viale delle Nazioni, Spadoni (LpR): "Quasi 9 mila multe, impiegare le risorse per Marina di Ravenna"
Leggi anche: Mediobanca, Nagel e Vinci lasciano con indennità da €4,3 e €4,6 milioni, più bonus per vincoli di non concorrenza a €700 mila e 375 mila
Ztl in viale delle Nazioni, Spadoni (LpR): Quasi 9 mila multe, impiegare le risorse per Marina di Ravenna; Alimenti gestiti male, quasi 9mila euro di multa per uno street-food; Corsia preferenziale di viale delle Nazioni: 9 mila sanzioni. Spadoni 'Vengano utilizzate per Marina di Ravenna'; Corsia preferenziale di viale delle Nazioni: 9 mila sanzioni. Spadoni Vengano utilizzate per Marina di Ravenna.
Quasi 9 mila multe sulla Ztl di via delle Nazioni, Spadoni (LpRa): "Proventi da oltre 700 mila euro da destinare a Marina" - A intervenire è il consigliere comunale Gianfranco Spadoni, che chiede con forza che gli introiti vengano reinvestiti nel territorio del lido come forma di ristoro ... ravennatoday.it
Ztl in viale delle Nazioni, Spadoni (LpR): "Quasi 9 mila multe, impiegare le risorse per Marina di Ravenna" - Gianfranco Spadoni (LpR): "Si confida che l’allocazione di buona parte della somma derivante dalle multe venga dirottata in favore di questo lido" ... ravennatoday.it
MILA Mila è uno di quei cani che ti rassegni quasi all'idea di non veder mai più uscire dal canile... Entrata a soli 6 mesi, è cresciuta con noi, perché la razza può essere una condanna anche se sei solo una cucciola spaesata in cerca del tuo posto nel mondo - facebook.com facebook
Quasi la metà dei dipendenti italiani guadagna meno di 20 mila euro lordi l’anno. L’occupazione cresce nei settori con paghe più basse. Nel 2024, il 60% dei nuovi posti ha interessato tre settori a bassa retribuzione: alloggio e ristorazione, commercio, costruzi x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.