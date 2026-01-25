In treno con oltre 90 chili di shisha non dichiarati | maxi sequestro alla stazione di Chiasso

Un passeggero è stato fermato alla stazione di Chiasso con oltre 90 chili di tabacco da shisha non dichiarato. Il materiale, nascosto nei bagagli, è stato sequestrato dalle autorità. L'operazione si inserisce nelle attività di controllo volte a prevenire il contrabbando e rispettare le normative sulla merce in transito.

La scoperta durante un controllo sul traffico ferroviario: la merce era nei bagagli di un 45enne diretto prima a Zurigo e poi ad Amsterdam. Multa e distruzione del carico Viaggiava in treno con oltre 90 chili di tabacco da shisha non dichiarato, nascosti nei suoi bagagli. È quanto scoperto nei giorni scorsi alla stazione ferroviaria di Chiasso dalle collaboratrici e dai collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), durante un controllo sul traffico ferroviario internazionale. L’uomo, 45 anni, era diretto a Zurigo e successivamente ad Amsterdam. Fermato per un controllo, è risultato in possesso di una quantità ingente di tabacco per narghilè, una miscela aromatizzata utilizzata per la shisha, che non era stata dichiarata all’ingresso in Svizzera.🔗 Leggi su Quicomo.it

Chiasso, in treno verso la Svizzera con 90 chili di tabacco per narghilèA Chiasso, il 23 gennaio 2026, un cittadino siriano è stato fermato durante un controllo ferroviario.

Maxi sequestro sul treno a Chiasso: titolo azionario da oltre 100mila euro nascosto in valigettaDurante un controllo al valico ferroviario di Chiasso, le forze dell’ordine hanno sequestrato un titolo azionario del valore di oltre 100.

