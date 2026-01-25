In Puglia quasi 1.700 interventi per alberi caduti nel 2025 Coldiretti | E' emergenza

Nel 2025, in Puglia sono stati eseguiti 1.687 interventi per alberi caduti o pericolanti, secondo i dati dell’Annuario statistico dei Vigili del Fuoco. Coldiretti evidenzia come questa cifra rappresenti un segnale di emergenza legato alle condizioni degli alberi e agli eventi atmosferici. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza delle aree pubbliche e private della regione.

Nel 2025 in Puglia sono stati effettuati 1.687 gli interventi per alberi pericolanti effettuati. È l'allarme lanciato da Coldiretti Puglia sulla base dei dati contenuti nell'Annuario statistico 2025 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, mentre è allarme giallo in Puglia della Protezione.

