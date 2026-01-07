Allagamenti alberi caduti e soccorsi | superati i mille interventi a Roma

Da inizio emergenza, le squadre dei Vigili del Fuoco di Roma hanno effettuato oltre 1.170 interventi, tra allagamenti, alberi caduti e soccorsi vari. La situazione, causata dalle intense precipitazioni, ha richiesto un impegno continuo da parte delle forze di soccorso per garantire la sicurezza dei cittadini e gestire le criticità sul territorio.

Roma, 7 gennaio 2026 – Sono stati 1.170 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Roma a partire dalla mezzanotte del 3 gennaio, nell'ambito dell'emergenza maltempo che ha interessato la Capitale e il suo territorio. La conta dei danni. Le operazioni si sono protratte senza sosta per far fronte alle criticità causate dalle intense precipitazioni, che hanno determinato numerosi disagi e situazioni di rischio. La maggior parte degli interventi ha riguardato danni d'acqua e allagamenti di cantine e garage, ma non sono mancati episodi più complessi legati al cedimento della sede stradale e alla formazione di voragini.

