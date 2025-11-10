Alberi monumentali | in Puglia sono 252 Coldiretti

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Sono 252 gli alberi monumentali della Puglia, censiti nell’albo verde nazionale, esemplari che raggiungono anche i 40 metri di altezza e oltre 800 centimetri di circonferenza, ma è allarme per la Piana degli Ulivi Monumentali sotto attacco del batterio killer Xylella fastidiosa. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, in relazione all’aggiornamento degli alberi monumentali iscritti nell’albo verde nazionale del MASAF, esemplari che si contraddistinguono per l’elevato valore biologico ed ecologico (età, dimensioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali), per l’importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali, per il loro stretto rapporto con emergenze di tipo architettonico, per la capacità di significare il paesaggio sia in termini estetici che identitari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

