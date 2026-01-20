In provincia di Bergamo è boom di brevetti | +95% di domande nel 2025

In provincia di Bergamo, il numero di brevetti depositati nel 2025 ha registrato un aumento del 95%. In particolare, le domande relative a invenzioni industriali sono cresciute del 124,2%. Questi dati evidenziano una significativa crescita nel settore dell’innovazione locale, con risultati superiori alla media regionale e nazionale, confermando l’interesse e l’impegno delle imprese bergamasche nel settore della ricerca e sviluppo.

I NUMERI. Crescita del 124,2% restringendo il campo alle invenzioni industriali. Dato ancor più positivo se confrontato a livello regionale e nazionale. Nel 2025, in provincia di Bergamo sono state presentate 170 domande di brevetto. Un deciso aumento rispetto agli anni precedenti: 87 nel 2024, 104 nel 2023. Considerando tutte le tipologie, Bergamo registra una crescita del 95,4%, che arriva addirittura al 124,2% restringendo il campo alle invenzioni industriali. Un boom ancor più significativo se confrontato a livello regionale e nazionale, dove gli aumenti viaggiano intorno al 18%. Parlando di concessioni, a Bergamo nel 2025 sono stati rilasciati 60 brevetti: 41 per invenzione industriale, 14 modelli di utilità e 5 traduzioni del brevetto europeo (il disallineamento tra depositi e concessioni è dovuto al periodo di segretezza di 18 mesi). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

