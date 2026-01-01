Nella notte di Capodanno 154 interventi del 118 in provincia Due ustionati a Vignola

Durante la notte di Capodanno, la provincia ha registrato 154 interventi del 118, con due persone ustionate a Vignola. Complessivamente, i pronto soccorso hanno mantenuto un’attività regolare, garantendo un’adeguata gestione di tutti i casi. La serata si è conclusa senza particolari criticità, confermando la piena operatività dei servizi di emergenza e di assistenza sanitaria sul territorio.

Nel complesso, la nottata di Capodanno si è svolta regolarmente nei pronto soccorso di tutta la provincia, consentendo una gestione ordinata dei casi e la piena operatività del servizio.Per quanto riguarda la centrale operativa 118, dalle 20 del 31 dicembre alle 8 del primo giorno del nuovo anno.

