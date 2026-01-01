Nella notte di Capodanno 154 interventi del 118 in provincia Due ustionati a Vignola

Da modenatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la notte di Capodanno, la provincia ha registrato 154 interventi del 118, con due persone ustionate a Vignola. Complessivamente, i pronto soccorso hanno mantenuto un’attività regolare, garantendo un’adeguata gestione di tutti i casi. La serata si è conclusa senza particolari criticità, confermando la piena operatività dei servizi di emergenza e di assistenza sanitaria sul territorio.

Nel complesso, la nottata di Capodanno si è svolta regolarmente nei pronto soccorso di tutta la provincia, consentendo una gestione ordinata dei casi e la piena operatività del servizio.Per quanto riguarda la centrale operativa 118, dalle 20 del 31 dicembre alle 8 del primo giorno del nuovo anno. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

nella notte di capodanno 154 interventi del 118 in provincia due ustionati a vignola

© Modenatoday.it - Nella notte di Capodanno 154 interventi del 118 in provincia. Due ustionati a Vignola

Leggi anche: "Capodanno italiano" movimentato: 770 interventi dei Vigili del Fuoco nella notte

Leggi anche: Notte di interventi del 118 tra Valdarno e Arezzo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

notte capodanno 154 interventiFuochi, botti e incendi nella notte di Capodanno: 770 interventi dei vigili del fuoco - Fuochi, botti e incendi nella notte di Capodanno: 770 interventi dei vigili del fuoco, Emilia Romagna la più colpita. ilgiornalelocale.it

notte capodanno 154 interventiCapodanno, 770 interventi dei vigili del fuoco legati ai festeggiamenti: il Veneto 'batte' la Campania - Notte di San Silvestro di lavoro intenso per i vigili del fuoco che hanno svolto 770 interventi nella notte del 31 dicembre, tutti riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno. msn.com

notte capodanno 154 interventiCapodanno, decine di feriti per i botti e 770 interventi dei Vigili del Fuoco - Il numero maggiore si è registrato in Emilia Romagna, dove i pompieri sono entrati in azione 114 volte. tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.