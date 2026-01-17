Incidenti in montagna | aumentati di un terzo gli interventi in provincia di Sondrio

Nel 2025, gli interventi del Soccorso alpino e speleologico in Lombardia sono aumentati del 18% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1.490 interventi. In provincia di Sondrio, gli interventi sono cresciuti di un terzo, riflettendo una maggiore attività e attenzione alla sicurezza in montagna. Sono state soccorse complessivamente 1.986 persone, evidenziando l’importanza di una preparazione adeguata e di un tempestivo intervento in aree montane.

Interventi in aumento significativo per il Soccorso alpino e speleologico lombardo: nel 2025, in tutta la regione quelli compiuti con l'intervento delle squadre territoriali sono stati 1490, a fronte dei 1259 registrati nel 2024; 1986 le persone soccorse. Nel 2023 erano stati 1390, 1314 l'anno precedente. A livello di Delegazione, sono stati 308 per la V Bresciana, 270 per la VI Orobica, 336 per la VII Valtellina - Valchiavenna, 573 per la XIX Lariana, a cui si aggiungono tre interventi di soccorso speleologico, compiuti dalla IX Delegazione speleologica regionale. Le persone decedute sono state 99 (attenzione: il numero di persone decedute comprende gli incidenti in montagna, in forra, in ambiente ipogeo e cause di altro tipo, ad esempio medico acuto).

