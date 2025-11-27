Con cocaina marijuana e hashish in auto verso Agrigento | arrestati due giovani sulla statale 189

Viaggiavano con la droga verso Agrigento dopo essersi riforniti a Palermo e sono stati arrestati lungo la strada. I carabinieri della stazione di Lercara Friddi, durante un servizio di pattuglia, hanno arrestato due extracomunitari di 27 anni, uno dei quali riconosciuto dai militari perché già. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Con cocaina, marijuana e hashish in auto verso Agrigento: arrestati due giovani sulla statale 189

