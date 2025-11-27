Con cocaina marijuana e hashish in auto verso Agrigento | arrestati due giovani sulla statale 189

Agrigentonotizie.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viaggiavano con la droga verso Agrigento dopo essersi riforniti a Palermo e sono stati arrestati lungo la strada. I carabinieri della stazione di Lercara Friddi, durante un servizio di pattuglia, hanno arrestato due extracomunitari di 27 anni, uno dei quali riconosciuto dai militari perché già. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

con cocaina marijuana e hashish in auto verso agrigento arrestati due giovani sulla statale 189

© Agrigentonotizie.it - Con cocaina, marijuana e hashish in auto verso Agrigento: arrestati due giovani sulla statale 189

Argomenti simili trattati di recente

cocaina marijuana hashish autoIn auto oltre mezzo chilo di marijuana, hascisc e cocaina e quasi 2 mila euro in contanti: tre arresti - Decimomannu, l’operazione dei carabinieri durante un ordinario servizio di pattugliamento in una zona residenziale ... Segnala msn.com

cocaina marijuana hashish autoNascosti dentro le scarpe e in macchina cocaina, hashish e marijuana: arrestati tre giovani - Avevano in auto un pacco contenente circa 570 grammi di marijuana, nascosto nel sedile posteriore, e addosso ulteriori quantità di stupefacenti: alcuni grammi di cocaina e di hashish, parte dei quali ... Secondo linkoristano.it

cocaina marijuana hashish autoIn auto 4 chili di droga, arrestato dai Carabinieri - Durante controlli a San Nicandro Garganico (Foggia), oltre 4 chili di marijuana, circa 300 grammi di hashish e 1. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cocaina Marijuana Hashish Auto