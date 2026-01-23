Due cittadini tunisini sono stati arrestati a Gonzaga, Mantova, con oltre 3,6 chili di marijuana sequestrata dai carabinieri. La droga, trovata nella vettura su cui viaggiavano, ha portato all’arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. I fermati, un 37enne di Correggio e un 28enne della provincia virgiliana, sono stati condotti in caserma.

Tre chili e sei etti di marijuana polverizzata. È il quantitativo di droga sequestrato dai carabinieri nella tarda serata di mercoledì a Gonzaga (Mantova) e ritrovato nella macchina su cui si trovavano due cittadini di origine tunisina, un 37enne domiciliato a Correggio e un 28enne nella provincia virgiliana: per loro è scattato l’arresto in flagranza per l’ipotesi di detenzione di droga ai fini di spaccio. Stando a un calcolo del valore sul mercato, quel quantitativo avrebbe potuto fruttare non meno di 20mila euro. Gli uomini dell’Arma di Gonzaga hanno operato nell’ambito di un’operazione per prevenire e reprimere reati in materia di stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In auto con 3,6 chili di marijuana: arrestati due tunisini

