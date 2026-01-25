In bilico oltre la barriera del viadotto un negoziatore della polizia lo trae in salvo

Oggi, 25 gennaio, sulla statale 202, un uomo ha attraversato la barriera del viadotto sopra via Alpi Giulie, mettendosi in bilico oltre la barriera. Un negoziatore della polizia è intervenuto per metterlo in sicurezza, evitando conseguenze più gravi. L’incidente ha causato il blocco del traffico per circa due ore, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e di un approccio paziente in situazioni di crisi.

Traffico bloccato per circa due ore sulla statale 202, al cavalcavia sopra via Alpi Giulie. Un attimo di debolezza, più che un gesto premeditato, quello di un uomo che – ancora con le buste della spesa in mano – intorno a mezzogiorno di oggi, 25 gennaio, ha scavalcato la barriera della.

