Il vescovo di Alessandria in Tesla | Vivo in una camera piccola e monastica Cattivo e con poco intelletto chi mi attacca

Il vescovo di Alessandria ha commentato le recenti polemiche, affermando di vivere in una semplice stanza monastica e sottolineando che chi lo critica lo fa senza motivo e senza comprensione. In una dichiarazione del 25 gennaio 2026 a Valenza, ha mostrato fermezza nel difendersi, invitando a una riflessione più matura sulle sue azioni e motivazioni.

Valenza, 25 gennaio 2026 – " Bisogna essere cattivi e persone di poco intelletto per attaccarmi su queste cose veramente incredibili". Lo ha detto il vescovo di Alessadria, monsignor Guido Gallese, nel duomo di Valenza dove si trovava per la festa patronale di San Massimo. Frasi che arrivano dopo dopo le polemiche scatenatesi dall'annuncio dell' ispezione voluta dal Papa e affidata al cardinal Giuseppe Bertello per far luce sulla gestione dei conti nella diocesi del basso Piemonte, ma che ha finito per mettere sotto i riflettori anche l'auto di monsignor Gallese, una Tesla, la sua abitazione e il suo praticare kitesurf. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

