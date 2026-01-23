Conti e immobili non solo kitesurf e Tesla | il Vaticano indaga sul vescovo di Alessandria

Il Vaticano ha avviato un'indagine sui bilanci della diocesi di Alessandria, concentrandosi anche sui beni patrimoniali, tra cui conti e immobili. Il vescovo, monsignor Gallese, si è difeso sottolineando che alcune scelte, come l'auto, sono motivate da ragioni ecologiche e non da uno stile di vita sfarzoso. La vicenda evidenzia l'attenzione della Chiesa sulla gestione trasparente delle risorse e sulla coerenza tra messaggio e pratiche.

Alla diocesi di Alessandria, da alcuni giorni, è in corso una visita apostolica. Un'ispezione con focus sui conti disposta da papa Leone XIV e affidata al cardinale 83enne Giuseppe Bertello. Fari accesi dalla Santa Sede sul vescovo Guido Gallese, da 14 anni a capo dei fedeli della città piemontese. A darne notizia il quotidiano La Stampa, secondo il quale, a fare scattare l'ispezione, non sarebbero state l'auto di lusso che il prelato guiderebbe, né le tavole da kitesurf che utilizzerebbe per il suo sport preferito, bensì un dossier in mano al Vaticano con lettere di chi non apprezza il suo stile di vita e che riguarderebbero i conti, in particolare, per alcuni immobili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

