Guido Gallese, vescovo di Alessandria, è stato recentemente oggetto di attenzione da parte di Papa Leone. Conosciuto anche per la sua passione per lo sport e la tecnologia, Gallese si distingue per il suo stile di vita attivo, praticando kitesurf in Sudamerica e possedendo una Tesla. La sua figura unisce impegno spirituale e interessi personali, suscitando interesse e curiosità nella comunità ecclesiastica e oltre.

Torino – Al pranzo dei poveri del Natale 2023 si presentò guidando la sua Tesla. È uno sportivo, appassionato di kitesurf, vola sulle onde: si dice che possieda molte tavole e prediliga il Sudamerica per gli allenamenti. Il vescovo Guido Gallese governa la Diocesi da 14 anni. In questi giorni sta “ospitando” una visita apostolica, che altro non è che un'ispezione disposta dal papa Leone e affidata al cardinal Giuseppe Bertello. La storia è stata raccontata da La Stampa. A far scattare l’indagine non sarebbero state tuttavia né l’auto elettrica di lusso né le surfate tra le onde: pare, riferisce il quotidiano, che in Vaticano negli anni si sia accumulato un dossier sul prelato alimentato da lettere e denunce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è il vescovo di Alessandria ‘indagato’ da Papa Leone: Guido Gallese, il prelato in Tesla che fa kitesurf in Sudamerica

Chi è il vescovo di Alessandra ‘indagato’ da Papa Leone: Guido Gallese, il prelato in Tesla che fa kitesurf in SudamericaGuido Gallese, vescovo di Alessandra, ha attirato l’attenzione per il suo stile di vita non convenzionale.

La Tesla, il kitesurf, i bilanci scomparsi: il Vaticano indaga sul vescovo di AlessandriaIl Vaticano ha avviato un’indagine sul vescovo Guido Gallese di Alessandria, coinvolto in recenti questioni finanziarie e personali.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il Papa incoraggia il vescovo Voderholzer a sostenere chi resta fedele all'insegnamento tradizionale; Chi è Andrea Vescovo, presunto complice del vigile Salvagno: erano amici e si conoscevano da 3 anni; Assisi, chi è il vescovo Felice Accrocca: un bergogliano nell’epicentro del cattolicesimo; Sergiu Tarna, chi è stato a ucciderlo? Salvagno e Vescovo tra cocaina e lap dance: Sesso con la trans? Io drogato e stuprato.

Caserta, intervista al vescovo Pietro Lagnese: «I giovani vanno ascoltati»Vescovo, martedì, giorno di San Sebastiano, compatrono della città, è stato l'anniversario del suo arrivo a capo della Diocesi di Caserta. Qual è ... ilmattino.it

Ad Alessandria il vescovo Guido Gallese guida la Tesla e fa kitesurf: il Papa dispone un’ispezioneLa visita apostolica per studiare i conti della diocesi guidata da 14 anni all’alto prelato molto criticato in città ... torino.repubblica.it

La Tesla, il kitesurf, i bilanci scomparsi: il Vaticano indaga sul vescovo di Alessandria Guido Gallese sotto osservazione. Un ispettore inviato dal Dicastero per indagare sul suo operato Il vescovo Guido Gallese guida la diocesi di Alessandria da quasi 14 anni. facebook

La Tesla e il surf in Messico, le spese pazze del vescovo di Alessandria x.com