Iran cresce il bilancio delle vittime | 72 morti nelle proteste e Pasdaran in massima allerta
In Iran, il bilancio delle vittime delle recenti proteste è salito a 72. Le manifestazioni, originate dalla crisi economica, proseguono con intensità, mentre le forze di sicurezza, tra cui i Pasdaran, sono in massima allerta. La situazione resta complessa e monitorata a livello internazionale, con attenzione rivolta agli sviluppi sul territorio.
La tensione in Iran continua ad aumentare mentre le manifestazioni contro la grave crisi economica non accennano a fermarsi. Le proteste, iniziate il 28 dicembre, stanno assumendo proporzioni sempre più ampie e violente, con un numero di vittime in costante crescita e una risposta sempre più dura da parte delle autorità. Bilancio delle proteste: decine di morti e migliaia di arresti. Secondo la Human Rights Activists News Agency (Hrana), organizzazione non governativa con sede negli Stati Uniti, il numero dei morti negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza ha raggiunto 72 vittime, mentre gli arresti sono saliti a 2.
