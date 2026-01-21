Lucignano il teatro Rosini torna in scena Anzi a tavola

A Lucignano, il teatro Rosini riapre le sue porte, proponendo un’esperienza che unisce teatro e convivialità. Un momento di incontro in cui ascoltare storie, condividere parole, pietanze e sorrisi, riscoprendo il valore di un rito sociale antico. Un’occasione per vivere la cultura in modo semplice e autentico, rafforzando il senso di comunità attraverso un’esperienza unica, pensata per stare insieme e riscoprire il piacere della condivisione.

Assaggiare il teatro, in un'esperienza pensata per stare insieme, ascoltando storie e condividendo parole, pietanze e sorrisi in un rito sociale antico, capace ancora oggi di dare senso e valore a una comunità. È la stagione "Assaggi di teatro" del Teatro Rosini di Lucignano, a cura di Comune di.

