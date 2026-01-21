il teatro rosini torna in scena anzi a tavola

Il Teatro Rosini di Arezzo riprende la sua attività con un nuovo format dedicato all'incontro tra teatro e convivialità. Un’occasione per vivere un’esperienza condivisa, in cui ascoltare storie, scambiare parole e gustare pietanze in un ambiente accogliente. Un momento di aggregazione che valorizza il senso di comunità e il piacere di stare insieme, mantenendo vivo un rito sociale antico e sempre attuale.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Assaggiare il teatro, in un’esperienza pensata per stare insieme, ascoltando storie e condividendo parole, pietanze e sorrisi in un rito sociale antico, capace ancora oggi di dare senso e valore a una comunità. È la stagione “Assaggi di teatro ” del Teatro Rosini di Lucignano, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura, che torna protagonista di quel che resta dell’inverno e fino a metà primavera con l’incontro che ormai la contraddistingue: quello tra il palcoscenico e la tavola, il piacere del racconto e quello della convivialità. «Con “Assaggi di teatro” il Teatro Rosini si conferma un luogo vivo e aperto, spazio di relazione e di ascolto, capace di rinnovarsi senza perdere il legame con la tradizione - dichiara Stefano Cresti, Assessore alla Cultura del Comune di Lucignano -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

