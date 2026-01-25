Il Sassuolo ritrova la vittoria Fadera mette al tappeto la Cremonese
Il Sassuolo torna a ottenere i tre punti dopo quasi due mesi, vincendo 1-0 contro la Cremonese al Mapei Stadium. La sfida, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, è stata decisa da un gol di Alieu Fadera. Risultato importante per i neroverdi, che cercano di migliorare la posizione in classifica e ritrovare fiducia in vista delle prossime partite.
REGGIO EMILIA - Il Sassuolo ritrova la vittoria dopo quasi due mesi. I ragazzi di Fabio Grosso superano 1-0 la Cremonese nel match del Mapei Stadium, valevole per la ventiduesima giornata di Serie A: decide un gol di Alieu Fadera. Avvio di gara perfetto da parte dei padroni di casa che, dopo appena 3', passano in vantaggio con l'attaccante gambiano: l'ex Como si avventa su una brutta respinta di Audero e deposita la sfera in fondo al sacco. I grigiorossi non restano a guardare e provano subito a reagire con Vardy, che al 14' approfitta di un errore di Walukiewicz per calciare verso la porta, ma Muric non si fa sorprendere. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Diretta gol Serie A LIVE: il Sassuolo piega la Cremonese, decide FaderaSegui la diretta gol della Serie A 20242025, con aggiornamenti in tempo reale sulla 22ª giornata.
Al Sassuolo basta un gol di Fadera, Cremonese battuta 1-0: Grosso vola al 10° postoNel match del 22° turno di Serie A, il Sassuolo ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Cremonese grazie a un gol di Fadera nei primi minuti.
