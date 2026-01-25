Al Sassuolo basta un gol di Fadera Cremonese battuta 1-0 | Grosso vola al 10° posto
Nel match del 22° turno di Serie A, il Sassuolo ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Cremonese grazie a un gol di Fadera nei primi minuti. Con questa vittoria, la squadra di Grosso si porta al 10° posto in classifica, mentre i grigiorossi di Nicola continuano a attraversare un periodo difficile.
Un gol di Fadera nei primi minuti ha deciso il lunch match del 22° turno di Serie A tra Sassuolo e Cremonese: la squadra di Grosso vola al 10° posto in classifica, continua il momento di difficoltà dei grigiorossi di Nicola.🔗 Leggi su Fanpage.it
Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo avanti contro la Cremonese, gol di FaderaSegui la diretta gol della 22ª giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale su risultati, marcatori e cronaca delle partite.
Diretta gol Serie A LIVE: Sassuolo subito avanti con la Cremonese, segna FaderaSegui la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti in tempo reale sulla 22ª giornata.
Argomenti discussi: Al Napoli basta Lobotka, il Sassuolo perde 1-0 al Maradona; Il Napoli torna alla vittoria e piega il Sassuolo al Maradona: basta un lampo di Lobotka; Sassuolo ancora a secco, al Napoli basta un gol di Lobotka; Napoli, contro un buon Sassuolo basta Lobotka. Ma Conte ne perde altri 2...
Al Sassuolo basta un gol di Fadera, Cremonese battuta 1-0: Grosso vola al 10° postoUn gol di Fadera nei primi minuti ha deciso il lunch match del 22° turno di Serie A tra Sassuolo e Cremonese: la squadra di Grosso vola al 10° posto ... fanpage.it
Serie A: Col Sassuolo basta Lobotka, il Napoli soffre ma ritrova la vittoriaL'1-0 finale, da un gol di Lobotka al 7' del primo tempo, e' un successo prezioso per la squadra di Conte che però dimostra la stanchezza nella ripresa con un Sassuolo che ci prova ma alla fine non ... ansa.it
Sassuolo-Genoa Primavera 1-1: Chiricallo non basta, ai neroverdi manca il colpo finale Clicca qui per leggere cronaca e tabellino del match - facebook.com facebook
SERIE A | In campo Bologna-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.