Il Riesame dissequestra Torre Brera | I costruttori erano in buona fede Secondo Tar e Consiglio di Stato il titolo per costuire era legittimo

Il Riesame ha disposto il dissequestro della torre residenziale Unico-Brera, annullando il decreto preventivo. Secondo il tribunale e il Consiglio di Stato, i costruttori avevano agito in buona fede e il titolo edilizio ritenuto legittimo. La decisione riguarda la costruzione in via Anfiteatro, nel cuore di Brera, e conferma la validità delle autorizzazioni rilasciate.

Il Riesame, accogliendo il ricorso delle difese, ha annullato il decreto di sequestro preventivo della torre residenziale Unico-Brera, in costruzione in pieno centro storico in zona Brera, in via Anfiteatro. Il cantiere era stato sequestrato a dicembre in un’indagine con 27 indagati per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso, uno dei filoni dell’inchiesta della Procura sulla gestione urbanistica. Nel loro ricorso le difese, tra cui gli avvocati Federico Papa, Fabio Todarello, Lodovico Mangiarotti e Michele Bencini, avevano evidenziato come il gip Mattia Fiorentini, che aveva accolto la richiesta dei pm Petruzzella, Filippini e Clerici, non si è "minimamente preoccupato di analizzare le sentenze della giustizia amministrativa", Tar e Consiglio di Stato, che hanno dichiarato "legittimo" il titolo edilizio di quel progetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

