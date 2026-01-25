Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 25 gennaio 2026 è di 0,1287 €kWh. In questa sezione si analizzano l’andamento e le variazioni orarie del PUN, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle dinamiche di mercato. Comprendere le fluttuazioni del prezzo è importante per valutare i costi energetici e le implicazioni sul settore e sui consumatori.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato al 25 Gennaio 2026 si attesta a 0,1287 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (24 Gennaio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,1103 €kWh (ore 5), mentre il massimo ha raggiunto 0,1448 €kWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e del primo mattino (in particolare tra le 3 e le 7), mentre il picco di costo si è registrato nelle ore serali, tra le 19 e le 21. Questa dinamica evidenzia l’importanza di una gestione intelligente dei consumi per ottimizzare la spesa energetica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Leggi anche: Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Leggi anche: Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang

Argomenti discussi: PUN luce oggi: qual è il valore a gennaio 2026?; PUN dicembre 2025: effetti sui costi in bolletta; PUN in salita a gennaio 2026: è il momento di bloccare il prezzo dell’energia elettrica?; Allarme Prezzo Gas +30%: l’indice PSV vola a 0,45 €/Smc.

Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarieIl Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 19 Gennaio 2026, si attesta a 0,1485 €/kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente ... quifinanza.it

Luce, negli ultimi due anni prezzi imprevedibili. Cosa aspettarsi dal 2026L’analisi di Papernest sull’andamento del Pun nel 2024 e 2025 evidenzia la difficoltà di individuare un trend prevedibile. Trovare il momento giusto per ... repubblica.it

Al via la campagna per aumentare di 5 euro il prezzo delle sigarette Promossa da Aiom, Airc, Fondazione Veronesi. Per fumo 93mila morti ogni anno in Italia Al via oggi la raccolta delle firme per una proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 e - facebook.com facebook

MERCATO ELETTRICO Oggi 20/1 picchi di prezzo notevoli in Europa (nella mappa prezzi 16.45-17.00), superano i 350 €/MWh. Inusuali prezzi così elevati in Svezia, Norvegia e Finlandia . Poco vento e freddo (non eccezionale). In Itali x.com