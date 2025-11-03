Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 03 Novembre 2025, si attesta a 0,1099 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 02 Novembre 2025, si osserva un prezzo minimo di 0,0891 €kWh e un prezzo massimo di 0,1435 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle della notte e della prima mattina (in particolare tra l’1:00 e le 5:00), mentre il picco massimo si è registrato alle ore 20:00. Queste oscillazioni evidenziano come la domanda e l’offerta influenzino significativamente il costo dell’energia nell’arco della giornata. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 03112025 0,1099 +0,0056 02112025 0,1043 -0,0013 01112025 0,1056 -0,0189 31102025 0,1245 +0,0074 30102025 0,1172 +0,0027 29102025 0,1145 +0,0046 28102025 0,1099 +0,0050 27102025 0,1050 +0,0215 26102025 0,0835 -0,0119 25102025 0,0954 -0,0058 24102025 0,1013 +0,0158 23102025 0,1155 +0,0125 22102025 0,1280 +0,0004 21102025 0,1276 +0,0048 20102025 0,1226 +0,0191 19102025 0,1024 -0,0093 18102025 0,1117 -0,0050 17102025 0,1169 +0,0050 16102025 0,1119 +0,0023 15102025 0,1096 -0,0021 14102025 0,1128 +0,0028 13102025 0,1096 -0,0026 12102025 0,1036 -0,0122 11102025 0,1010 -0,0192 10102025 0,1202 -0,0061 09102025 0,1263 +0,0118 08102025 0,1145 -0,0183 07102025 0,1126 -0,0149 06102025 0,0973 +0,0196 05102025 0,0777 -0,0198 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Novembre 2025 0,1066 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1430 Dicembre 2024 0,1351 Novembre 2024 0,1323 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie