Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Quifinanza.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica rappresenta il riferimento principale per il mercato all’ingrosso in Italia. Oggi, 02 Novembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1043 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 01 Novembre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,0898 €kWh (alle ore 24), mentre il massimo ha raggiunto 0,1302 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche della giornata sono state quelle notturne e della tarda mattinata (in particolare tra le 11 e le 14), mentre il picco di costo si è verificato tra le 18 e le 20, fascia tipicamente caratterizzata da una maggiore domanda di energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

il prezzo del pun oggi andamento e variazioni orarie

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Altri contenuti sullo stesso argomento

Prezzi energia 2025 stabili sopra i 100 euro, ma per GME non torneremo più ai livelli pre-crisi - I prezzi dell'energia nel 2025 restano su livelli doppi rispetto al pre- rinnovabili.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Prezzo Pun Oggi Andamento