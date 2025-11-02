Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica rappresenta il riferimento principale per il mercato all’ingrosso in Italia. Oggi, 02 Novembre 2025, il valore medio del PUN si attesta a 0,1043 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 01 Novembre 2025, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,0898 €kWh (alle ore 24), mentre il massimo ha raggiunto 0,1302 €kWh (alle ore 20). Le ore più economiche della giornata sono state quelle notturne e della tarda mattinata (in particolare tra le 11 e le 14), mentre il picco di costo si è verificato tra le 18 e le 20, fascia tipicamente caratterizzata da una maggiore domanda di energia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
