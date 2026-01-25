Il piano di Santanchè sul calendario scolastico | via dieci giorni d’estate così le regioni sceglieranno come poterli usare

Il nuovo piano di Daniela Santanchè prevede la riduzione di dieci giorni di lezione estiva, offrendo alle regioni la possibilità di riutilizzarli come preferiscono. Questa proposta, annunciata per favorire la destagionalizzazione del turismo, modifica il calendario scolastico e offre maggiore flessibilità alle amministrazioni locali. I dettagli sul cambiamento sono stati diffusi dopo aver già affrontato l’argomento, evidenziando un’attenzione alle esigenze del settore turistico e alle autonomie regionali.

Ne avevamo già parlato su Open, ma ora escono dettagli più precisi sul cambio nel calendario scolastico, fortemente voluto dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè per destagionalizzare il turismo. Secondo quanto riporta Repubblica stamane si tratterebbe di tagliare 10 giorni di vacanze estive lasciando alle regioni la libertà di riprogrammare quei giorni off nell'arco dell'anno scolastico. Una sorta di vacanza in autonomia, a totale discrezione quindi degli enti locali. L'incontro con Valditara. Chi vive sul mare potrebbe decidere di lasciare tutto invariato, mentre le regioni montane potrebbero usufruire di vacanze a febbraio o allungamenti nel periodo natalizio.

