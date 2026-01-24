Santanché vuole cambiare il calendario scolastico e le vacanze il messaggio del ministero dell' Istruzione

Il Ministero dell'Istruzione ha commentato la proposta di Daniela Santanché di modificare il calendario scolastico per destagionalizzare il turismo. La ministra ha sottolineato l'importanza di valutare attentamente eventuali modifiche alle vacanze scolastiche, considerando l'impatto su studenti, famiglie e istituzioni. La questione rimane oggetto di approfondimenti, con l'obiettivo di trovare soluzioni equilibrate che favoriscano sia l'educazione che lo sviluppo turistico del paese.

Una revisione del calendario scolastico che parte dal ministero del Turismo. L’idea arriva proprio dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè: “Abbiamo bisogno di un allineamento graduale del calendario scolastico, è fondamentale per destagionalizzare il turismo”, ha detto. Il ministero dell’Istruzione, però, specifica che, al momento, non vi è alcuna proposta concreta sul tavolo. Perché la Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico Le parole della Santanchè La reazione del ministero dell'Istruzione Perché la Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico A spiegare perché turismo e scuola abbiano un legame è stata Daniela Santanchè, nel corso del Forum Internazionale del Turismo, a Milano, dopo le contestazioni di venerdì. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La ministra Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico: «Vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo»La ministra del Turismo Daniela Santanchè propone di modificare il calendario scolastico italiano per distribuire le vacanze lungo tutto l’anno.

Santanchè: «Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico». Il ministero dell'Istruzione: «Allo stato ancora nessuna proposta concreta»La ministra Santanchè ha annunciato di collaborare con Valditara alla revisione del calendario scolastico, con l'obiettivo di adottare modelli europei che prevedano pause più distribuite nel corso dell'anno.

