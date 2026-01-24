Il Ministero dell'Istruzione ha commentato la proposta di Daniela Santanché di modificare il calendario scolastico per destagionalizzare il turismo. La ministra ha sottolineato l'importanza di valutare attentamente eventuali modifiche alle vacanze scolastiche, considerando l'impatto su studenti, famiglie e istituzioni. La questione rimane oggetto di approfondimenti, con l'obiettivo di trovare soluzioni equilibrate che favoriscano sia l'educazione che lo sviluppo turistico del paese.

Una revisione del calendario scolastico che parte dal ministero del Turismo. L’idea arriva proprio dalla ministra del Turismo, Daniela Santanchè: “Abbiamo bisogno di un allineamento graduale del calendario scolastico, è fondamentale per destagionalizzare il turismo”, ha detto. Il ministero dell’Istruzione, però, specifica che, al momento, non vi è alcuna proposta concreta sul tavolo. Perché la Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico Le parole della Santanchè La reazione del ministero dell'Istruzione Perché la Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico A spiegare perché turismo e scuola abbiano un legame è stata Daniela Santanchè, nel corso del Forum Internazionale del Turismo, a Milano, dopo le contestazioni di venerdì. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Santanché vuole cambiare il calendario scolastico e le vacanze, il messaggio del ministero dell'Istruzione

La ministra Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico: «Vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo»La ministra del Turismo Daniela Santanchè propone di modificare il calendario scolastico italiano per distribuire le vacanze lungo tutto l’anno.

Santanchè: «Lavoro con Valditara alla revisione del calendario scolastico». Il ministero dell'Istruzione: «Allo stato ancora nessuna proposta concreta»La ministra Santanchè ha annunciato di collaborare con Valditara alla revisione del calendario scolastico, con l'obiettivo di adottare modelli europei che prevedano pause più distribuite nel corso dell'anno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Proposta Santanchè per il turismo, cambiare il calendario scolastico'; La ministra Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico: Vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo; Santanchè vuole rivedere il calendario scolastico (per favorire il turismo): come potrebbero cambiare le vacanze; La proposta shock di Santanchè: stravolgere il calendario scolastico per far volare il turismo.

Santanchè vuole rivedere il calendario scolastico (per favorire il turismo): come potrebbero cambiare le vacanzeLa ministra al forum del settore in corso a Milano: Vogliamo proporre un allineamento graduale a modelli europei più moderni. Dialogo in corso con Valditara ... today.it

La ministra Santanchè vuole cambiare il calendario scolastico: «Vacanze distribuite tutto l’anno per favorire il turismo»Il tema fa già discutere. Fonti vicine al ministero del'Istruzione e del Merito riferiscono che al momento non c'è una proposta concreta sul tavolo, ma sarà valutata al momento opportuno L'articolo La ... msn.com

La scuola da riformare secondo il governo Meloni Santanchè vuole cambiare il calendario con più vacanze per stimolare il business del turismo Valditara risponde che la priorità è un’altra: il metal detector nelle scuole Ma che abbiamo fatto di male per meritar x.com

Che vergogna! “Dimettiti”! La Ministra Santanchè contestata al forum sul turismo a Milano. Ma davvero questa signora pensa di rappresentare le Istituzioni italiane con “disciplina e onore” come prescrive la nostra Costituzione Ed allora anche io dico “dimettiti - facebook.com facebook