Il Padova affonda nella neve di Bolzano | il Südtirol vince 3 a 0

Il Padova incassa una sconfitta pesante a Bolzano, dove il Südtirol si impone con un risultato di 3 a 0. Una partita che segna un inizio difficile per la squadra nell’era Banzato, evidenziando le difficoltà affrontate in questa fase della stagione. La squadra dovrà ora analizzare gli aspetti da migliorare per affrontare al meglio le prossime sfide.

Non l'inizio sperato e nemmeno quello sognato. Il primo Padova dell'era Banzato perde al Druso di Bolzano contro il Südtirol per 3 a 0. Vittoria netta della squadra di Castori, nel punteggio e nella prestazione. Castori in un solo colpo aggancia gli uomini di Andreoletti a quota 25 punti e centra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Serie B, Südtirol-Padova: gara rinviata per neve alle 16:30La partita tra Südtirol e Padova, prevista per la 21ª giornata di Serie B, è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche.

