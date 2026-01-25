Serie B Südtirol-Padova | gara rinviata per neve alle 16 | 30
La partita tra Südtirol e Padova, prevista per la 21ª giornata di Serie B, è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche. La neve persistente ha reso impraticabile lo svolgimento dell’incontro, che si svolgerà alle 16:30 quando le condizioni permetteranno. La gara si disputa allo stadio Druso di Bolzano e il rinvio si è reso necessario per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori.
La neve continua a condizionare il programma della 21ª giornata di Serie B allo stadio Druso di Bolzano. Il confronto tra Südtirol e Padova, inizialmente previsto per le 15, è stato rinviato due volte nel giro di poche minuti a causa delle condizioni meteo e dello stato del terreno di gioco. Dopo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Sudtirol-Padova, ventunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa sfida tra Sudtirol e Padova, valida per la ventunesima giornata della Serie B 20252026, rappresenta un momento importante del campionato.
Südtirol-Padova 25 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 21a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Südtirol-Padova ... sport.virgilio.it
Neve a Bolzano, Südtirol-Padova slitta ancora: fischio d’inizio alle 16.30Nuovo rinvio per Südtirol-Padova. La gara valida per la 21ª giornata di Serie B subisce un ulteriore slittamento: il calcio d’inizio, inizialmente previsto alle 15:00 e poi posticipato alle 15:30, è ... ilovepalermocalcio.com
