Serie B Südtirol-Padova | gara rinviata per neve alle 16 | 30

La partita tra Südtirol e Padova, prevista per la 21ª giornata di Serie B, è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche. La neve persistente ha reso impraticabile lo svolgimento dell’incontro, che si svolgerà alle 16:30 quando le condizioni permetteranno. La gara si disputa allo stadio Druso di Bolzano e il rinvio si è reso necessario per garantire la sicurezza di giocatori e spettatori.

