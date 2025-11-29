Avellino Biasci abbatte il Südtirol | vittoria firmata d' autore a Bolzano

Bolzano, 29 novembre 2025 - Allo Stadio Druso di Bolzano, l’Avellino ha conquistato i tre punti grazie alla rete di Tommaso Biasci al 10’ del primo tempo. La squadra di Biancolino ha saputo gestire il vantaggio, contenendo le iniziative di un Südtirol che ha cercato con insistenza il pareggio. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it