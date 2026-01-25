Il Milan Femminile torna alla vittoria con una prestazione convincente contro la Ternana, conclusa con il punteggio di 3-0. La squadra di coach Bakker ha dimostrato solidità e determinazione, conquistando tre punti importanti nel campionato. Di seguito il resoconto dettagliato della partita e degli aspetti più significativi dell’incontro.

Arrivata una bellissima vittoria per le rossonere di coach Bakker. Il Milan Femminile batte per 3-0 la Ternana. Dopo alcuni pareggi, le rossonere hanno ritrovato la vittoria grazie alla splendida doppietta di Van Dooren e al gol di Kyvag, che ha messo la parola fine alla partita. Nonostante le assenze, le rossonere non si sono abbattute e, tutte unite, hanno saputo conquistare i 3 punti. Ecco, di seguito, il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - Vittoria importante e d'autorità per le rossonere, che sbloccano il loro 2026 con un 3-0 contro la Ternana. Dopo i due pareggi contro Parma e Fiorentina (in Coppa), ecco il primo successo, firmato dalla doppietta di Van Dooren e dalla rete finale di Kyvåg. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan Femminile ritrova la vittoria: battuta la Ternana per 3-0, il resoconto del match

