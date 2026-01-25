IL MARATONETA La7 ore 23.45 Con Dustin Hoffman, Laurence Olivier e Roy Scheider. Regia di John Schlesinger. Produzione USA 1976. Durata: 2 ore e 5 minuti LA TRAMA Uno studente ebreo che prepara una tesi sul maccartysmo (di cui il padre fu vittima) è coinvolto nella morte del fratello, un agente segreto che aveva legami con un vecchio criminale nazista. Ora il criminale vuole uccidere anche il maratoneta. Che però corre veloce. Non si fa prendere.Sarà il nazista a soccombere e per mano di antichi nemici ebrei. PERCHE' VEDERLO perchè un thriller d'azione splendidamente confezionato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Il maratoneta": la storia intrigante di uno 007 morto

Leggi anche: Vicenza, il mistero del maratoneta morto pochi giorni dopo la compagna di squadra

Leggi anche: Maratoneta di 18 anni va in ipotermia e il cuore si ferma per 90 minuti: “Era morto, lo abbiamo riportato in vita”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Storie di voi, Annalisa e le maratone: La prossima medaglia per papà; Amazon Kindle: dai libri più coinvolgenti alle maratone notturne, storie e abitudini di lettura degli italiani nel 2025; ATLETA SENZA MILZA; Australian Open 2026 il maratoneta Medvedev ribalta Marozsan e vola agli ottavi di finale.

La storia dei due maratoneti dello stesso team morti nel sonno a distanza di qualche giornoUn altro maratoneta è morto improvvisamente nel letto a causa di un malore fulminante. Si tratta del 48enne Alberto Zordan, un atleta esperto che faceva parte del team Km Sport Verona. Zordan, dopo un ... blitzquotidiano.it

€uro MONETE RACCONTANO La storia attraverso le euro monete #12gennaio 1873 nasce Spyros Louis, maratoneta greco, vinse la maratona della prima Olimpiade dell'era moderna #Atene 1896 https://eurocollezione.altervista.org/_GRECIA_/_2_euro_ - facebook.com facebook