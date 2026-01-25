Il maratoneta | la storia intrigante di uno 007 morto

IL MARATONETA  La7  ore 23.45 Con Dustin Hoffman, Laurence Olivier e  Roy Scheider. Regia  di  John Schlesinger. Produzione USA  1976. Durata: 2 ore  e 5 minuti LA TRAMA  Uno studente  ebreo  che prepara  una tesi sul maccartysmo  (di cui  il  padre  fu vittima)  è coinvolto  nella morte  del  fratello, un  agente  segreto  che  aveva legami  con un  vecchio  criminale nazista. Ora  il   criminale   vuole uccidere anche  il  maratoneta. Che  però corre veloce. Non  si fa prendere.Sarà il nazista a   soccombere e   per  mano  di  antichi  nemici ebrei. PERCHE' VEDERLO   perchè  un thriller  d'azione  splendidamente   confezionato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

