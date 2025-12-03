Maratoneta di 18 anni va in ipotermia e il cuore si ferma per 90 minuti | Era morto lo abbiamo riportato in vita

Jiri Marzi era stato soccorso a 2mila metri di quota in stato di ipotermia e da oltre un'ora in arresto cardiaco. "Quando è arrivato in ospedale ha trovato professionisti pronti a trattarlo", ha spiegato il direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e Area critica Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dopo sei settimane di ricovero, il 18enne è tornato a scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

maratoneta 18 anni ipotermiaMaratoneta di 18 anni va in ipotermia e il cuore si ferma per 90 minuti: “Era morto, lo abbiamo riportato in vita” - Jiri Marzi era stato soccorso a 2mila metri di quota in stato di ipotermia e da oltre un'ora in arresto cardiaco ... Segnala fanpage.it

Maratoneta salvato dall’ipotermia ripercorse tutte le fasi dell’intervento eccezionale - L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, illustrerà domani, martedì 2 dicembre, a Palazzo Lombardia, l’intervento che ha permesso di salvare la vita a un giovane maratoneta di ... Lo riporta valtellinanews.it

maratoneta 18 anni ipotermiaMaratoneta trovato senza battito a 2.000 metri: l'équipe dell’elisoccorso AREU lo rianima in quota e l’Ospedale di Bergamo gli salva la vita - Una catena di soccorso impeccabile: dall’intervento dell’elisoccorso di Sondrio alla corsa verso Bergamo per l’ECMO che ha permesso al 18enne Jiri Marzi di tornare a vivere ... Segnala 7giorni.info

maratoneta 18 anni ipotermia"Freddo, energie a zero e poi il buio". Il racconto del maratoneta in ipotermia salvato a Como - Una catena di soccorso dai tempi record, 6 giorni di Ecmo e settimane in ospedale a Bergamo. msn.com scrive

