Maratoneta di 18 anni va in ipotermia e il cuore si ferma per 90 minuti | Era morto lo abbiamo riportato in vita
Jiri Marzi era stato soccorso a 2mila metri di quota in stato di ipotermia e da oltre un'ora in arresto cardiaco. "Quando è arrivato in ospedale ha trovato professionisti pronti a trattarlo", ha spiegato il direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e Area critica Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Dopo sei settimane di ricovero, il 18enne è tornato a scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
