Vicenza il mistero del maratoneta morto pochi giorni dopo la compagna di squadra

Alberto Zordan e Anna Zilio si erano allenati insieme nel Team Km Sport. Disposta l’autopsia per entrambi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Vicenza, il mistero del maratoneta morto pochi giorni dopo la compagna di squadra

