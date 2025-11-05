Vicenza il mistero del maratoneta morto pochi giorni dopo la compagna di squadra

Repubblica.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Zordan e Anna Zilio si erano allenati insieme nel Team Km Sport. Disposta l’autopsia per entrambi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

vicenza il mistero del maratoneta morto pochi giorni dopo la compagna di squadra

© Repubblica.it - Vicenza, il mistero del maratoneta morto pochi giorni dopo la compagna di squadra

