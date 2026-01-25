Il Latina secondo Volpe battuto anche il Foggia 2-0

Il Latina di Volpe continua il suo percorso di crescita, battendo anche il Foggia con un risultato di 2-0. La squadra ha mostrato un miglioramento nel carattere e nella costanza dei risultati, passando da una formazione reattiva a una realtà in grado di ottenere vittorie regolari. Questa evoluzione testimonia il consolidamento del progetto tecnico e la volontà di affrontare con maggiore solidità il campionato.

Volpe ha trasformato il Latina, prima nel carattere, adesso anche nei numeri. Da squadra in grado reagire agli episodi contrari, perdendo solo a Caserta nella gestione del tecnico, adesso il Latina ha iniziato anche a vincere con sistematicità. I dieci punti in quattro gare sono tanta roba.

