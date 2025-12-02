Il Latina ha scelto Volpe per puntare alla salvezza

Latinatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Latina si affida a Gennaro Volpe nella via che deve portare alla salvezza. Dopo Bruno, un altro profilo giovane, che a 44 anni si avvia già alla quinta stagione consecutiva in Serie C. Categoria dove ha allenatore a Lecco lo scorso anno (14 partite) e ancor più alla Virtus Entella, dove ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

latina ha scelto volpeIl Latina Calcio 1932 ha scelto: il nuovo allenatore è Gennaro Volpe - Il Latina Calcio 1932 ha già scelto il successore di Alessandro Bruno. Riporta msn.com

latina ha scelto volpeIl Latina ha scelto il sostituto di Bruno: è Gennaro Volpe - La fumata bianca è arrivata intorno alle 14 di martedì 2 dicembre. Come scrive latinaoggi.eu

Latina, scelto il successore di Bruno: panchina affidata a Volpe - Attraverso i propri canali ufficiali Latina Calcio 1932 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Gennaro Volpe. Segnala tuttoc.com

latina ha scelto volpeLatina Calcio 1932, panchina affidata a Gennaro Volpe: è ufficiale il nuovo allenatore - Il Latina Calcio 1932 affida la panchina a Gennaro Volpe: contratto annuale e un passato di successo alla guida dell’Entella, con due stagioni ai vertici del Girone B di Serie C ... latinaquotidiano.it scrive

latina ha scelto volpeEntella, l'ex Gennaro Volpe a un passo dalla panchina del Latina - Dopo l’addio a Bruno, il Latina ha ormai chiuso con Gennaro Volpe. Segnala tuttob.com

Cerca Video su questo argomento: Latina Ha Scelto Volpe