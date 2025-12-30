Cuore nuovo per Natale | doppio trapianto al Bambino Gesù

A Natale, presso il Bambino Gesù di Roma, sono stati eseguiti due interventi di doppio trapianto di cuore su bambini di 6 e 8 anni. Questi interventi rappresentano un importante passo avanti nella cura delle malattie cardiache pediatriche, offrendo a giovani pazienti una seconda possibilità di vita. Il reparto altamente specializzato ha garantito un intervento delicato e di elevata complessità, sottolineando l’impegno dell’ospedale nella tutela della salute dei più piccoli.

Roma, 30 dicembre 2025 – Due bambini, di 6 e 8 anni, hanno ricevuto il regalo più importante e atteso: un cuore nuovo. Marco e Andrea (nomi di fantasia) sono stati infatti trapiantati di cuore il 18 e il 20 dicembre all ’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e hanno potuto così trascorrere il Natale con le rispettive famiglie. «Ma qui da me Babbo Natale non ci viene?» ha chiesto poco dopo il risveglio Marco, 6 anni, affetto da una cardiomiopatia restrittiva e in attesa di un cuore dal mese di ottobre. Andrea, di 8 anni, ha invece una cardiopatia congenita complessa già sottoposta ad intervento correttivo ed era in attesa di trapianto da un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Cuore nuovo per Natale: doppio trapianto al Bambino Gesù Leggi anche: Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto per due piccoli pazienti al Bambino Gesù Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cuore nuovo a Natale: doppio trapianto al Bambino Gesù per due piccoli pazienti; Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due piccoli di 6 e 8 anni; Un cuore nuovo sotto l’albero di Natale: salvati due piccoli pazienti di 6 e 8 anni; Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due cardiopatici di 6 e 8 anni. Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due cardiopatici di 6 e 8 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto al Bambino Gesù per due cardiopatici di 6 e 8 anni ... tg24.sky.it

Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto per due piccoli pazienti al Bambino Gesù - Operati tra il 18 e il 20 dicembre, i due bambini sono stati risvegliati alla Vigilia e hanno passato il Natale con la famiglia al Bambino Gesù di Roma ... msn.com

Doppio trapianto di cuore pediatrico: il successo del Bambino Gesù - Due bambini, Marco e Andrea, ricevono un dono straordinario a Natale: un cuore nuovo, grazie alla generosità di donatori eccezionali. tuobenessere.it

NEWS - Un #cuore nuovo per #Natale per due bambini. All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di #Roma, due bimbi di 6 e 8 anni hanno vissuto una vigilia indimenticabile: dopo il trapianto di cuore andato a buon fine, si sono risvegliati la mattina del 24 dic - facebook.com facebook

Cura, competenza e speranza. Al Bambino Gesù due bambini di 6 e 8 anni hanno ricevuto un cuore nuovo. Grazie alle équipe mediche e un augurio speciale ai piccoli Marco e Andrea affinche questo nuovo cuore sia l’inizio di un futuro sereno pieno di sa x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.