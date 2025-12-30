Cuore nuovo per Natale | doppio trapianto al Bambino Gesù

A Natale, presso il Bambino Gesù di Roma, due bambini di 6 e 8 anni hanno ricevuto un nuovo cuore grazie a un doppio trapianto. Un intervento complesso e delicato che rappresenta un passo importante nelle cure pediatriche. Questa operazione testimonia l’impegno dell’ospedale nel offrire soluzioni di alta qualità per i piccoli pazienti affetti da gravi patologie cardiache.

Roma, 30 dicembre 2025 – Due bambini, di 6 e 8 anni, hanno ricevuto il regalo più importante e atteso: un cuore nuovo. Marco e Andrea (nomi di fantasia) sono stati infatti trapiantati di cuore il 18 e il 20 dicembre all ’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e hanno potuto così trascorrere il Natale con le rispettive famiglie. «Ma qui da me Babbo Natale non ci viene?» ha chiesto poco dopo il risveglio Marco, 6 anni, affetto da una cardiomiopatia restrittiva e in attesa di un cuore dal mese di ottobre. Andrea, di 8 anni, ha invece una cardiopatia congenita complessa già sottoposta ad intervento correttivo ed era in attesa di trapianto da un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto per due piccoli pazienti al Bambino Gesù

Leggi anche: Doppio trapianto al Bambino Gesù, pazienti di 6 e 8 anni ricevono cuori nuovi per Natale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Bologna, trapianto di cuore per madre e figlio: «La stessa patologia scoperta anni dopo, siamo nati due volte. Un Natale indimenticabile»; “Pesaro, il cuore del Natale” accende la città nell’ultimo weekend dell’anno: il programma; Bologna, la storia di Rosalba e Daniele, madre e figlio con la stessa malattia, salvati dal doppio trapianto di cuore; Unique Market, doppio weekend natalizio a Industrie Fluviali.

Cuore nuovo a Natale, doppio trapianto per due piccoli pazienti al Bambino Gesù - Operati tra il 18 e il 20 dicembre, i due bambini sono stati risvegliati alla Vigilia e hanno passato il Natale con la famiglia al Bambino Gesù di Roma ... msn.com