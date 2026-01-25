Il governo attacca anche i giudici svizzeri
Il governo ha rivolto critiche nei confronti dei giudici svizzeri in relazione alla tragedia di Capodanno alla discoteca «Le Constellation» di Crans-Montana, che ha causato 41 vittime e numerosi feriti. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale, sollevando interrogativi sulla gestione della sicurezza e sulla responsabilità delle autorità coinvolte. Di seguito, un'analisi degli sviluppi e delle implicazioni di questa vicenda.
La tragedia di Capodanno della discoteca «Le Constellation» di Crans-Montana in Svizzera – 41 morti, 6 dei quali italiani, e 116 feriti in un incendio, per lo più giovani e giovanissimi – diventa un caso diplomatico.
Il governo attacca anche i giudici svizzeriIl governo italiano ha rivolto critiche ai giudici svizzeri in seguito alla tragedia di Capodanno alla discoteca «Le Constellation» di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 41 persone, tra cui sei italiani, e molte altre sono rimaste ferite.
