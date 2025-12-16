Torino | l’imam espulso da Piantedosi torna libero smontata l’accusa di terrorismo Meloni attacca i giudici e medita il ricorso
La Corte d’Appello di Torino ha disposto la scarcerazione di Mohamed Shahin, l’imam espulso da Piantedosi, smontando le accuse di terrorismo. La decisione ha sorpreso Shahin, che ha espresso incredulità alla notizia della sua liberazione. Mentre Meloni critica i giudici e valuta un ricorso, il caso continua a destare attenzione e polemiche.
La decisione della Corte d’Appello di Torino ha colto di sorpresa persino Mohamed Shahin. Quando un agente si è presentato per comunicargli che il suo trattenimento era cessato, l’imam del quartiere torinese di San Salvario ha pronunciato una domanda che testimonia l’incredulità del momento: “Sono libero?”. Dopo settimane di detenzione nel Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta, a 1500 chilometri dalla sua famiglia, Shahin ha potuto finalmente lasciare la struttura con un permesso di soggiorno provvisorio. L’imam era stato prelevato dalla sua abitazione il 24 novembre scorso, portato in questura e poi trasferito in Sicilia, lontano dalla moglie Asmaa e dai due figli di 9 e 12 anni. Cultweb.it
