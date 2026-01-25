Il governo italiano ha rivolto critiche ai giudici svizzeri in seguito alla tragedia di Capodanno alla discoteca «Le Constellation» di Crans-Montana, dove hanno perso la vita 41 persone, tra cui sei italiani, e molte altre sono rimaste ferite. La vicenda ha suscitato interrogativi sulla gestione delle responsabilità e sulla sicurezza degli eventi pubblici, portando a un acceso confronto tra le istituzioni italiane e svizzere.

Il tempo delle pene Dopo la scarcerazione del titolare della discoteca di Crans-Montana, palazzo Chigi si dice «indignato» e richiama l'ambasciatore. Tajani: «La politica faccia pressione sui magistrati». La replica di Berna: «Qui i poteri sono separati» La tragedia di Capodanno della discoteca «Le Constellation» di Crans-Montana in Svizzera – 41 morti, 6 dei quali italiani, e 116 feriti in un incendio, per lo più giovani e giovanissimi – diventa un caso diplomatico.

© Cms.ilmanifesto.it - Il governo attacca anche i giudici svizzeri

Torino: l'imam espulso da Piantedosi torna libero, smontata l'accusa di terrorismo. Meloni attacca i giudici e medita il ricorso

Ustica, Bonfietti accusa: "I giudici non possono arrivare in fondo. Ora il governo agisca"

