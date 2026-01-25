Il Giorno della Memoria Fiori cortei e laboratori

Il Giorno della Memoria è un momento di riflessione e di memoria collettiva. Dal 27 gennaio al 2 febbraio, diverse iniziative come fiori, cortei e laboratori coinvolgeranno la comunità, offrendo l’opportunità di ricordare e riflettere sugli eventi storici e sull’importanza del rispetto e della tolleranza. Un impegno condiviso per mantenere viva la memoria e promuovere valori fondamentali nella società.

Il dovere della memoria si traduce quest’anno in un calendario che, a partire da ieri e fino 2 febbraio, coinvolgerà l’intera comunità. Il programma coordinato dall’amministrazione comunale in sinergia con biblioteche, scuole e associazioni, mira a mantenere viva la consapevolezza storica attraverso linguaggi diversi, capaci di parlare a tutte le generazioni. Il sipario sulle celebrazioni si è alzato, come detto, ieri, con la biblioteca comunale che ha ospitato "La valigia della memoria", un momento di narrazione curato da Acchiappapensieri mirato ad avvicinare alla memoria anche i bambini più piccoli, dai 6 ai 9 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Giorno della Memoria. Fiori, cortei e laboratori Dalla memoria al presente: Officine della Cultura in tournée per il Giorno della Memoria 2026In occasione del Giorno della Memoria 2026, Officine della Cultura promuove una tournée teatrale in tutta Italia. Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della MemoriaA Milano, da gennaio a metà febbraio, si svolge un calendario di eventi dedicati al Giorno della Memoria. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. A village girl saved a child, only to discover she was the CEO's daughter—and her own! #drama Argomenti discussi: 27 GENNAIO, GIORNO DELLA MEMORIA; Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; Le nuove ragioni della Memoria; Le celebrazioni per il Giorno della Memoria. Il Giorno della Memoria, ecco perché non va dimenticatoNel Giorno della Memoria si ricordano le vittime dell'Olocausto: il 27 gennaio 1945 avvenne liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz. tgcom24.mediaset.it Le iniziative in Emilia-Romagna per il giorno della memoria, de Pascale No a ogni antisemitismoBOLOGNA (ITALPRESS) – Mostre, deposizioni di corone, progetti artistici, presentazioni di libri e momenti di riflessione collettiva. A ottantun anni ... ilnordestquotidiano.it Giorno della Memoria 2026 Lunedì 26/1, Palazzo Tursi, 15:30: Conferimento del Grifo a Gilberto Salmoni Martedì 27/1, Palazzo Ducale, 10:30: Cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria Appuntamenti in diretta su Facebook e Youtube youtube.com/Gen x.com In occasione del Giorno della Memoria 2026, lunedì 26 gennaio alle 17.30, Casa Cervi ospita l’incontro pubblico “La piaga dell’antisemitismo in tempo di guerra”, promosso dall’Istituto Alcide Cervi. L’iniziativa propone un momento di riflessione aperta su antis facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.