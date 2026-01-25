Durante una partita nel complesso sportivo di via Schiavoni ad Ancona, un padre si è improvvisamente sentito male mentre era in tribuna, mentre il suo figlio giocava in campo. Soccorso dai sanitari, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette. L’intervento ha permesso di stabilizzare la situazione, mentre sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per prestare assistenza e garantire l’assistenza necessaria.

ANCONA Il figlio-calciatore gioca in campo, il padre accusa un malore sugli spalti. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri nel complesso sportivo di via Schiavoni, dove si stava giocando la partita del campionato di Prima Categoria tra Pietralacroce ‘73 e Olimpia Marzocca, terminata 1 a 0 per la squadra ospite. Dopo il malore, l’uomo si è accasciato a terra rendendo necessaria la chiamata al 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Dopo le prime cure sul posto portate dal personale della Croce Gialla di Camerano, è scattato il trasporto al pronto soccorso di Torrette con un codice giallo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Il figlio è in campo, il padre ha un malore e si accascia in tribuna: soccorso e portato in ospedale a Torrette

