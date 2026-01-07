Picchianti | Malore in officina operaio soccorso dai colleghi e portato all' ospedale in codice rosso

Un uomo di circa 50 anni ha accusato un malore questa mattina presso l'officina MG in via dei Fabbri. I colleghi, prontamente intervenuti, hanno prestato i primi soccorsi prima di chiamare i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. L’episodio è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.

