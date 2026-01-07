Picchianti | Malore in officina operaio soccorso dai colleghi e portato all' ospedale in codice rosso
Un uomo di circa 50 anni ha accusato un malore questa mattina presso l'officina MG in via dei Fabbri. I colleghi, prontamente intervenuti, hanno prestato i primi soccorsi prima di chiamare i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. L’episodio è attualmente oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Momenti di apprensione in via dei Fabbri, all'officina MG, dove un lavoratore di circa 50 anni ha accusato un malore nella mattina di oggi, mercoledì 7 gennaio. Avvertito un forte dolore al petto, sono stati i colleghi che, intuita la gravità della situazione, hanno chiamato 112. Dalla centrale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
