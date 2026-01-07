Picchianti | Malore in officina operaio soccorso dai colleghi e portato all' ospedale in codice rosso
Un incidente si è verificato questa mattina presso l'officina MG in via dei Fabbri, dove un operaio di circa 50 anni ha accusato un malore. I colleghi, prontamente intervenuti, hanno prestato soccorso e chiamato i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. La vicenda è attualmente sotto monitoraggio delle autorità competenti.
Momenti di apprensione in via dei Fabbri, all'officina MG, dove un lavoratore di circa 50 anni ha accusato un malore nella mattina di oggi, mercoledì 7 gennaio. Avvertito un forte dolore al petto, sono stati i colleghi che, intuita la gravità della situazione, hanno chiamato 112. Dalla centrale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
