Picchianti | Malore in officina operaio soccorso dai colleghi e portato all' ospedale in codice rosso

Un incidente si è verificato questa mattina presso l'officina MG in via dei Fabbri, dove un operaio di circa 50 anni ha accusato un malore. I colleghi, prontamente intervenuti, hanno prestato soccorso e chiamato i soccorsi, che lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso. La vicenda è attualmente sotto monitoraggio delle autorità competenti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.