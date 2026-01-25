Il Falsario, diretto da Stefano Lodovichi con Pietro Castellitto, presenta un intenso racconto di formazione e introspezione. Pur non raggiungendo la stessa ambizione di un film candidato all’Oscar come quello con Timothée Chalamet, con cui condivide alcuni tratti narrativi, si distingue per un’energia autentica e un approfondimento psicologico che arricchiscono la sua narrazione. Un’opera che merita attenzione per la sua sobria intensità e la cura nei dettagli.

Niente paragoni, ma grandi affinità. Il Falsario di Stefano Lodovichi, con Pietro Castellitto, non gareggia alla pari con il film che potrebbe portare il primo Oscar a Timothée Chalamet, qui alla sua terza candidatura come miglior attore, eppure ha molto in comune con Marty Supreme, soprattutto dal punto di vista dell’arco narrativo del protagonista. Non siamo a New York negli anni Cinquanta e non si gioca a ping pong. Siamo a Roma, il decennio è quello dei Settanta e si dipinge, in un’Italia al centro di momenti di grande tensione, ma il protagonista della storia è anche qui un giovane uomo che ritiene di avere un grande talento e sogna in grande, pronto a mollare e sacrificare tutto pur di realizzare il suo desiderio, proprio come Marty Mauser. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Falsario non è Marty Supreme, ma ha lo stesso tipo di energia

Timothée Chalamet nel promuovere Marty Supreme ha creato un nuovo tipo di performanceTimothée Chalamet ha recentemente promosso Marty Supreme, introducendo un nuovo approccio alla performance artistica.

La vera storia di Marty Reisman, il campione che sfidava gli avversari con un coperchio della spazzatura (e ha ispirato Marty Supreme)Scopri la vera storia di Marty Reisman, il campione di ping pong noto per sfidare gli avversari con un coperchio della spazzatura.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Il falsario, trama e cast del film Netflix con Pietro Castellitto e Claudio Santamaria; Il falsario: talento, ambizione e ombre dell’Italia degli Anni di piombo con Pietro Castellitto; La nuovo film Il Falsario si muove sullo sfondo di una Roma degli anni '70; Il Falsario, su Netflix il film falsamente ispirato alla vera storia di Tony Chichiarelli, il delinquente con l'arte nel sangue.

Il Falsario, la storia vera: quanto c’è di reale nel film Netflix con Pietro CastellittoScopri la storia vera dietro Il Falsario: il legame con Antonio Chichiarelli, il caso Aldo Moro e il confine tra realtà e finzione. cinefilos.it

Andrea Arcangeli ne Il Falsario e in Prima di noi dà un volto nuovo alla sensibilità maschile: «La vera forza di un uomo è accettare la sua fragilità»Abbiamo intervistato Andrea Arcangeli che nel film Il Falsario e nella serie Prima di noi intepreta la fragilità maschile in due storie dell'Italia del passato ... vogue.it

MARTY SUPREME Un film eccentrico, rocambolesco, grottesco, ironico, pulsante, smodato, esattamente come il suo protagonista, il venditore di scarpe imbonitore e truffaldino con un talento ed un'ossessione incontenibili per il ping pong, Marty Mauser. Un o - facebook.com facebook