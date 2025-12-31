Timothée Chalamet nel promuovere Marty Supreme ha creato un nuovo tipo di performance

Timothée Chalamet ha recentemente promosso Marty Supreme, introducendo un nuovo approccio alla performance artistica. La sua presenza a un evento a Soho, New York, ha segnato un momento di innovazione nel modo di coinvolgere il pubblico, unendo arte e intrattenimento in un ambiente originale e informale. Questo approccio rappresenta un’evoluzione nelle modalità di promozione e performance, offrendo una prospettiva fresca e autentica nel panorama culturale contemporaneo.

Timothée Chalamet è al centro della scena: mercoledì sera, Mulberry Street, Soho, New York City. In uno spazio eventi che Airbnb ha trasformato in un club di ping?pong underground, con luci quasi inesistenti e una fitta nebbia sospesa nell'aria, una serie di professionisti del tennis tavolo si sfidava su tre file di tavoli. L'atmosfera nella sala era altrettanto intensa, ben oltre la semplice aura competitiva. L'energia è esplosa quando il regista Josh Safdie è arrivato all'evento verso le 23.00, seguito poco dopo da Odessa A'zion di Marty Supreme; era evidente che tutti i presenti all' Airbnb x Marty Supreme Invitational stavano aspettando di capire se, e quando, Marty sarebbe comparso.

