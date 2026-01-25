All'inizio del 2026, Sara Errani sta affrontando una serie di sconfitte in doppio tra United Cup e Australian Open. Dopo 38 stagioni nel tennis, è naturale chiedersi come questo possa influenzare la sua performance, ma è importante considerare anche altri fattori. Un avvio di stagione complesso richiede tempo per essere interpretato correttamente, senza trarre conclusioni affrettate sulla carriera della giocatrice.

Il peso delle 38 stagioni sulle spalle? La domanda può sorgere spontanea osservando il non semplice avvio di stagione di Sara Errani, ma va affrontata con la dovuta cautela. La specialista del doppio azzurro, impegnata su più fronti insieme a Jasmine Paolini e attiva anche nel misto con Andrea Vavassori, sta attraversando una fase in cui la gestione delle energie diventa inevitabilmente centrale, dopo una carriera lunghissima e ricca di successi. La sconfitta contro le australiane Kimberly Birrell e Talia Gibson, nel secondo turno degli Australian Open, è arrivata in modo inatteso e ha acceso un primo campanello d’allarme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il difficile inizio di 2026 di Sara Errani: striscia di sconfitte in doppio tra United Cup e Australian Open

